UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 15 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 15 ottobre 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Eva decide di confessare a Robert che Emilio non è suo figlio! E lui…Per Serena (Miriam Candurro) è il momento di affrontare un momento piuttosto delicato della sua gravidanza, intanto Leonardo (Erik Tonelli) non molla e cerca nuovamente di farsi strada sempre di più nella vita della Cirillo. Giulia (Marina Tagliaferri) organizza un piano per tentare di incastrare Marco Modica (Fabio Cocifoglia). Per farlo, la Poggi chiede l’aiuto della sua amica Ornella (Marina Giulia Cavalli). Un incontro imprevisto che avviene tra Bice (Lara Sansone) e una sua rivale è destinato a mettere ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 14 ottobre 2020)di Unalin onda giovedì 15:Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Eva decide di confessare a Robert che Emilio non è suo figlio! E lui…Per Serena (Miriam Candurro) è il momento di affrontare un momento piuttosto delicato della sua gravidanza, intanto Leonardo (Erik Tonelli) non molla e cerca nuovamente di farsi strada sempre di più nella vita della Cirillo. Giulia (Marina Tagliaferri) organizza un piano per tentare di incastrare Marco Modica (Fabio Cocifoglia). Per farlo, la Poggi chiede l’aiuto della sua amica Ornella (Marina Giulia Cavalli). Un incontro imprevisto che avviene tra Bice (Lara Sansone) e una sua rivale è destinato a mettere ...

radiosilvana : @NCopetti @francescatotolo Meglio di un posto al sole - patetlesfilms : RT @BiologiScienza: Buona parte dei venditori di fumo che fomentano il negazionismo italiano hanno rapporti con aziende di integratori. C… - oniramarf : @bluejfrost Io l'ho comprata l'anno scorso come regalo per i miei 29 anni. I videogame sono un passatempo come un… - obsessedwitht1d : @_vev3_ @dangwruos Io che amo il sole: ?????? Vabbè ora torno studiare storia al posto di stare su Twitter - Ferovikev : DUE COSE SOLE IL LABBRO DI DONNA CHE TREMA LEI CHE PRENDE LA MANO DI HARVEY AL POSTO CHE L'ANELLO -