Un dinosauro da record: raro scheletro del “nonno” del T-Rex di 150 milioni di anni fa venduto all’asta per tre milioni [FOTO] (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Considerato il “nonno” del temuto Tyrannosaurus Rex (T-Rex), l’allosauro è uno dei dinosauri più antichi. Ora possiamo dire che è anche un “esemplare d’oro”, dato che un raro scheletro è stato venduto all’asta per ben 3 milioni di euro, a Parigi (era stato stimato in 1,2 milioni). La vendita è avvenuta ad un anonimo offerente. Questo allosauro ha circa 150 milioni di anni (Giurassico superiore), è lungo dieci metri e alto 3,5 metri (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Il più grande degli allosauri, di proprietà di un paleontologo e scoperto nel 2016 nel Wyoming, negli Stati Uniti occidentali, ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Considerato il “nonno” del temuto Tyrannosaurus Rex (T-Rex), l’allosauro è uno dei dinosauri più antichi. Ora possiamo dire che è anche un “esemplare d’oro”, dato che unè statoall’asta per ben 3di euro, a Parigi (era stato stimato in 1,2). La vendita è avvenuta ad un anonimo offerente. Questo allosauro ha circa 150di(Giurassico superiore), è lungo dieci metri e alto 3,5 metri (vedidella gallery scorrevole in alto). Il più grande degli allosauri, di proprietà di un paleontologo e scoperto nel 2016 nel Wyoming, negli Stati Uniti occidentali, ...

abbanewsInfo : #asta record per T-Rex Stan, il dinosauro più costoso del mondo - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Stan, un dinosauro da record: venduto per 31,8 milioni di dollari [aggiornamento delle 18:40] - repubblica : Stan, un dinosauro da record: venduto per 31,8 milioni di dollari [aggiornamento delle 18:40] - infoitscienza : Stan, un dinosauro da record: venduto per 31,8 milioni di dollari - nieddupierpaolo : RT @aderenzis1: Stan, un dinosauro da record: venduto per 31,8 milioni di dollari -