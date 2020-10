Ufficializzato il nuovo consiglio regionale

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Erika Noschese Il secondo governotargato Vincenzo De Luca è iniziato ufficialmente ieri quando nel pomeriggio si è tenuta la proclamazione deldella Campania. Un momento di emozione, soprattutto per i consiglieri che, per la prima volta, varcano la soglia di Palazzo Santa Lucia, come nel caso dell’esponente di Italia Viva Tommaso Pellegrino. “Le vittorie più belle sono le più sofferte. Al termine delle verifiche delle Commissioni elettorali provinciali presso i Tribunali competenti, la Corte d’Appello di Napoli ha finalmente comunicato il verbale di proclamazione”, ha dichiarato l’ex sindaco di Sassano, già designato capogruppo di Iv, il partito fondato da Matteo Renzi. “Ho pensato alle tante persone che in ...