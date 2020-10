UFFICIALE Serie B | rinviata Monza Vicenza | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La LegaB ha rinviato ufficialmente il match traa causa dei troppi positivi al Coronavirus: il-LR, valevole per la terza giornata del Campionato diBKT, in programma sabato 17 ottobre alle ore 14.00 è stata. Come si legge sul sito della Lega diB, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’istanza presentata dalla società A.C.relativa alla positività al virus SARS-CoV2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020; dispone il rinvio della gara– L.R. ...