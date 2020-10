UFFICIALE – Juventus Napoli: la decisione del Giudice Sportivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus Napoli, la decisione del Giudice Sportivo: 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri Il Giudice Sportivo ha annunciato la decisione definitiva in merito alla sfida tra Juventus e Napoli, annullata lo scorso 4 ottobre a causa della positività al Coronavirus di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Sono stati decretati la vittoria a tavolino per 3-0 dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri da scontare nel corso della stagione 2020/21. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020), ladel: 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri Ilha annunciato ladefinitiva in merito alla sfida tra, annullata lo scorso 4 ottobre a causa della positività al Coronavirus di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Sono stati decretati la vittoria a tavolino per 3-0 dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri da scontare nel corso della stagione 2020/21. Leggi su Calcionews24.com

