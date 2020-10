Uber si espande a Bologna e promette di superare il caso Eats

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo Milano e Roma, da oggiè disponibile anche acon il servizio Black: è possibile richiedere una vettura con conducente direttamente dall'applicazione, mentre a Torino e Napoli la si può utilizzare per chiamare un taxi. È un momento particolare per la società nel Bel Paese, tra un tentativo di ritorno alla normalità (quasi compiuto, lo dicono i numeri), innovazioni tecnologiche per tutelare la salute di utenti e autisti, la situazione controversa di(commissariata per capolarato sui rider), le prospettive di crescita legate alla mobilità leggera, tra bici e monopattini. Di tutto questo Panorama.it ha discusso con Lorenzo Pireddu, general manager diin Italia.Pireddu, con il lancio disi ...