Turismo, il Covid brucia 6,5 milioni di presenze estive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – C’era da aspettarselo, ma i dati sono una conferma dei danni subiti dal Turismo durante la stagione estiva a causa della pandemia. Secondo una ricerca sulle vacanze degli italiani realizzata da Unioncamere solo il 60% è andato in villeggiatura contro il 75% dello scorso anno. Ben 6,5 milioni di nostri connazionali avrebbero temuto il contagio (la paura inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Anche chi ha deciso di partire è stato prudente, preferendo periodi brevi con la famiglia, soprattutto al mare in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Il 96% è restato in Italia, preferendo seconde case o appartamenti in affitto a svantaggio degli alberghi passati da una quota del 43% del 2019 al 25% del 2020. Un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – C’era da aspettarselo, ma i dati sono una conferma dei danni subiti daldurante la stagione estiva a causa della pandemia. Secondo una ricerca sulle vacanze degli italiani realizzata da Unioncamere solo il 60% è andato in villeggiatura contro il 75% dello scorso anno. Ben 6,5di nostri connazionali avrebbero temuto il contagio (la paura inciso nel 44,3% dei casi) o le difficoltà economiche (27%). Solo il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus. Anche chi ha deciso di partire è stato prudente, preferendo periodi brevi con la famiglia, soprattutto al mare in Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Il 96% è restato in Italia, preferendo seconde case o appartamenti in affitto a svantaggio degli alberghi passati da una quota del 43% del 2019 al 25% del 2020. Un ...

myrtamerlino : 'Tutti sbagliano, l'importante è correggere gli errori. Non bisogna fare terrorismo, in questa maniera facciamo chi… - Corriere : Il «miracolo» cinese: turismo a livelli pre-Covid e nessun caso - Daniele_Manca : Il «miracolo» cinese: turismo a livelli pre-Covid e nessun contagiato Colonne di gente sulla Grande Muraglia e amma… - WVecchis : Covid: da De Micheli azioni urgenti di ristoro a operatori bus turismo. - ParisiSonia : RT @ilquotidianoweb: #Turismo: con il #Covid solo il 60% in #vacanza d'#estate. Bene #Campania, #Calabria, #Puglia e #Sicilia -