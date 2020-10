Turismo, con il Coronavirus solo il 60% in vacanza d'estate: Sicilia e Calabria tra le mete preferite (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre alla fiera di Rimini il mondo del Turismo riunito al TTG Travel Experience, un'indagine realizzata da Unioncamere e Isnart fotografa l' impatto dell'emergenza Covid sulle vacanze estive degli ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre alla fiera di Rimini il mondo delriunito al TTG Travel Experience, un'indagine realizzata da Unioncamere e Isnart fotografa l' impatto dell'emergenza Covid sulle vacanze estive degli ...

CatalfoNunzia : Proroga degli interventi a sostegno dei settori più in difficoltà (ad esempio il turismo), #FondoNuoveCompetenze, C… - paoloigna1 : RT @EdTroiano: #RiminiFiera la 3 giorni dedicata all’industria Turismo Talkshow condotto da @Simo_Ventura con @lorenzabo, sotto. al Turism… - paoloigna1 : Da non perdere #RiminiFiera la 3 giorni dedicata all’industria Turismo da seguire con @EdTroiano @InformaCibo - Yogaolic : RT @ilquotidianoweb: #Turismo: con il #Covid solo il 60% in #vacanza d'#estate. Bene #Campania, #Calabria, #Puglia e #Sicilia - GruppoCDP : Focus su #Sicilia e #Sardegna per gli #InnovationDays del @Gruppo24ore in collaborazione con CDP. Nel panel '… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo con Turismo, con il Coronavirus solo il 60% in vacanza d'estate: Sicilia e Calabria tra le mete preferite Gazzetta del Sud Metrocittà e turismo, giornata di formazione online

In data 5 novembre 2020, dalle ore 10 alle ore 12, con replica nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17, l'Ufficio Turismo della Città Metropolitana di Firenze, organizza una giornata formativa on line di ...

Caltanissetta: iniziano i lavori del “Parco mondiale dello stile mediterraneo”

L’assessore ha sottolineato i risvolti positivi legati a un indotto che, adeguatamente stimolato e sviluppato, potrà portare un’incremento nel tasso di occupazione soprattutto nelle due filiere ...

