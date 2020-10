(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 14 OTT - "Unedcontro il Covid arriverà prima della fine dell'": lo ha detto Donaldintervenendo a un evento dell'Economic Club di New York., ...

Linkiesta : Di Maio infinocchia gli italiani sul #recoveryfund, il responsabile economico del Pd invoca più debito, #Conte è st… - iconanews : Trump, vaccino sicuro ed efficace entro l'anno - TaniaTortelli : @alessandro75ca @giorgio_gori Chiacchiere di Trump e Putin a parte ancora non c'è nessun vaccino... persone nella g… - leonemaschio : RT @Massimi47715989: Coronavirus, Putin annuncia la registrazione del vaccino del Centro Vector: - Ilconservator : RT @Massimi47715989: Coronavirus, Putin annuncia la registrazione del vaccino del Centro Vector: -

Ultime Notizie dalla rete : Trump vaccino

(ANSA) - WASHINGTON, 14 OTT - "Un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid arriverà prima della fine dell'anno": lo ha detto Donald Trump intervenendo a un evento dell'Economic Club di New York.Per “l'ultima serata di libertà” prima della chiusura ufficiale deu pub imposta dal governo, a Liverpool centinaia di ragazzi sono scesi in strada per ballare senza alcun distanziamento.