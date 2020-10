Trump sta perdendo gli evangelici

Giorgiolaporta : @sbonaccini @VittorioSgarbi Scusi Presidente, qualora lei dovesse diventare leader del Pd e Capo del Governo e il P… - ItaliaViva : Il Presidente Trump è un irresponsabile. Il capo supremo dei sovranisti e dei populisti lancia messaggi sempre sbag… - RobertoBurioni : Trump sta interferendo con l'FDA nel processo di approvazione degli anticorpi monoclonali anti-COVID-19, è una cosa… - cotrozzi_lisa : RT @GagliardoneS: #Trump BLOCCA l'obbligo di mascherine su treni, aerei e bus! Sta mettendo FINE a quest'opera terroristica. GRANDE Presid… - giustoperf : RT @tiecolino: Sta meglio Trump da malato che Biden da sano -

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - La battaglia per le presidenziali americane è proseguita in Florida, uno degli stati chiave. Il giorno dopo lo show di ...Un sondaggio Opinium Research/Guardian dà Biden avanti di 17 punti. E non si è ancora giocato la carta finale, l'ingresso in campo di Barack Obama, che dovrebbe entrare in pista nel tratto finale dell ...