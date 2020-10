Trump | anche il figlio 14enne Barron contagiato dal Covid Melania | ' Prego per chi è malato'

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), ildi Donald, nelle scorse settimane; statodal coronavirus. A rendere nota la positività di; stata la stessa first lady, che ha ...

Adnkronos : Trump, anche il figlio Barron è stato positivo al Covid - bertolire : RT @alanfriedmanit: La militante anti-abortista che Trump sta mettendo alla Corte Suprema si rivela anche una negazionista della scienza, d… - wmuccioli : @giangiuz70 @gustinicchi la nuova giudice della corte suprema sarà nominata prima del 3 novembre e sarà determin… - pattybergy : @EleLe08 Mr Trump quando vinci perfavore comprati l' Italia , anche io voglio un presidente cosi' - chilisummer : Il figlio di Trump parla di hunter Biden e tira fuori anche la questione Ucraina. Quella bella rivoluzione arancione con l'appoggio della UE -

Ultime Notizie dalla rete : Trump anche

Anche Barron Trump, il figlio del presidente degli Stati Uniti, è stato per alcuni giorni positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stata la madre, Melania Trump, in un tweet nel quale spiegava anche ...Juventus-Napoli se la sono aggiudicata i bianconeri senza fatica, è bastato andare allo stadio e aspettare. La squadra di Gattuso non si è presentata e oggi il giudice sportive ...