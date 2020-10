"Troppo tonda": il balletto la cacciò dopo il parto, ora il Tribunale difende la ballerina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Fuori forma”, “ventre Troppo grasso”, “fisico Troppo tondo”: questi alcuni dei commenti che il direttore artistico del balletto di Nizza avrebbe rivolto due anni fa alla ballerina Gaëla Pujol, ai tempi del suo rientro sul posto di lavoro dopo il parto. La danzatrice venne allontanata dal balletto, ma oggi il Tribunale di Nizza si è pronunciato in suo favore tanto che potrebbe essere reintegrata. A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera. Il direttore artistico del balletto di Nizza, il celebre Éric Vu-An ... “ha accolto la notizia della mia gravidanza con evidente fastidio e al mio ritorno al lavoro ha voluto affidarmi subito il ruolo di protagonista nel ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Fuori forma”, “ventregrasso”, “fisicotondo”: questi alcuni dei commenti che il direttore artistico deldi Nizza avrebbe rivolto due anni fa allaGaëla Pujol, ai tempi del suo rientro sul posto di lavoroil. La danzatrice venne allontanata dal, ma oggi ildi Nizza si è pronunciato in suo favore tanto che potrebbe essere reintegrata. A ricostruire la vicenda è il Corriere della Sera. Il direttore artistico deldi Nizza, il celebre Éric Vu-An ... “ha accolto la notizia della mia gravidanza con evidente fastidio e al mio ritorno al lavoro ha voluto affidarmi subito il ruolo di protagonista nel ...

