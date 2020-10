Trasporti e contagi, nuovo tavolo con gli enti locali. Speranza: 'La scuola non chiude' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per evitare contagi sui mezzi pubblici si pensa ad un taglio delle presenze, attualmente all'80% della capienza. Nel pomeriggio nuovo confronto tra la ministra De Micheli gli enti locali, le aziende ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per evitaresui mezzi pubblici si pensa ad un taglio delle presenze, attualmente all'80% della capienza. Nel pomeriggioconfronto tra la ministra De Micheli gli, le aziende ...

La7tv : #omnibus Il giornalista e retroscenista @AugustoMinzolin commenta gli ultimi provvedimenti varati dal governo per c… - regaale581 : @MicheleDAuria64 @flaviafratello Ripeto, la curva dei contagi si è impennata per i trasporti pubblici e per la movida, non per la scuola! - VStefutti : #COVID19 #trasporti con la riduzione (folle) dello #smartworking e la riapertura di scuole e università si sono acc… - ottosette56 : RT @MMmarco0: Il 14 ottobre il governo si accorge del problema contagi nei trasporti pubblici e apre tavolo di discussione con regioni. No… - StefanoSamma7 : RT @MMmarco0: Il 14 ottobre il governo si accorge del problema contagi nei trasporti pubblici e apre tavolo di discussione con regioni. No… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti contagi Sul nodo trasporti è polemica per il rischio contagi AGI - Agenzia Italia Coronavirus, il virologo Crisanti è sicuro: “Nuovo lockdown a Natale”

Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, interviene sul Coronavirus: "Ci sarà un nuovo lockdown a Natale" ...

Piegare la curva dei contagi da coronavirus: ora conta solo questo

Il nuovo Dpcm si concentra sulle occasioni di socialità, più che su questioni essenziali come lavoro, scuola e trasporti. La tesi di fondo è che sia possibile controllare la curva dei contagi ...

Andrea Crisanti, virologo dell'Università di Padova, interviene sul Coronavirus: "Ci sarà un nuovo lockdown a Natale" ...Il nuovo Dpcm si concentra sulle occasioni di socialità, più che su questioni essenziali come lavoro, scuola e trasporti. La tesi di fondo è che sia possibile controllare la curva dei contagi ...