Trailer della serie Anna di Niccolò Ammaniti | metafora di un mondo cambiato dalla pandemia video

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In uno strano ed impressionante interscambio tra realtà e finzione, ladi Niccolòarriverà su Sky nel 2021 portando in scena una storia che ha tanti riferimenti all’attualità, nonostante sia stata scritta e in gran parte girata prima che ilaffrontasse lache sta cambiando il nostro modo di vivere e pensare il futuro. Si trattasecondadi Niccolòper Sky, dopo il successo de Il Miracolo lo scorso anno. Le riprese, interrotte a marzo per via dell’emergenza Covid, sono ripartite in estate e sono appena terminate: paradossalmente, lache racconta di una popolazione di bambini sopravvissuti ad ...

SkyTG24 : Barbari, è uscito il trailer ufficiale della serie - ScizLor : Questo nuovo documentario su #Banksy sarà proiettato nelle sale cinematografiche dal 26 al 28 ottobre. Penso che an… - RBcasting : 'Anna', il teaser trailer della serie di Niccolò Ammaniti. Protagonista l'esordiente Giulia Dragotto. Prossimamente… - telesimo : Svelate oggi dal teaser trailer le prime immagini di #ANNA, la #serietv creata e diretta da #NiccolòAmmaniti, tratt… - Carlo_Asterix : RT @SkyTG24: Barbari, è uscito il trailer ufficiale della serie -

Ultime Notizie dalla rete : Trailer della

Potrebbe rivelarsi una bella sorpresa per chi ha amato le atmosfere di The Road o di The Last of Us, per cui vi lasciamo al trailer e alle prime immagini di Anna, ricordandovi che la serie ...Svelate oggi dal teaser trailer le prime immagini di “Anna”, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da ...