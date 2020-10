Traffico Roma del 14-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane all’altezza di via Domenico De Dominicis ilè intenso lungo la via Salaria rallentamenti per lavori presso Marcigliana nelle due direzioni il viale Regina Margherita rallentamenti tra Piazza Galeno e via Nomentana si viaggia a rilento anche su via Trionfale tel ospedale San Filippo Neri via Vincenzo Chiarugi nelle due direzioni può eseguire lavori su Corso d’Italia chiusa altra via Marche via Toscana deviate le linee bus 89 490 e495 le Terme dei lavori è previsto per martedì prossimo 20 ...