Tra le conseguenze del coronavirus ci sarebbe la perdita dell' udito

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche ladi, improvvisa e permanente, potrebbe essere legata all’infezione da nuovo. Lo indica l’analisi del caso clinico pubblicata sul British Medical Journal Case Reports da Foteini Stefania Koumpa,’University College London e del Royal National Throat Nose and Ear Hospital. Il caso è quello di un 45enne che è stato ricoverato per Covid, anche in terapia intensiva. L’uomo ha perso l’dall’orecchio sinistro e lo ha potuto recuperare solo parzialmente con una cura a base di corticosteroidi.Finora ci sono stati pochissimi precedenti dicorrelata alla Covid-19, osservano gli autori del lavoro, ma soprattutto i casi non sono stati finora ...