Totti,mi chiamavano gnomo e papà insisteva per farmi giocare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "Quando da piccolo mi chiamavano lo gnomo e non mi volevano far giocare con quelli più grandi, papà insisteva. Loro cedevano, poi mi vedevano giocare e volevano rifare le ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - "Quando da piccolo miloe non mi volevano farcon quelli più grandi, papà. Loro cedevano, poi mi vedevanoe volevano rifare le ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Totti,mi chiamavano gnomo e papà insisteva per farmi giocare Ex n.10 a Vanity Fair:stringere mano a Spalletti?Dipende da luna - infoitinterno : Morto il padre di Francesco Totti: perché lo chiamavano ‘sceriffo’ - Guglielmo_Totti : RT @Martinetus: Mia nonna si chiamava Anna, ma tutti la chiamavano Nannina, soprattutto il marito, Marcello. Si vollero bene fino alla mort… - domthewizard : Non è insicuro, è solo scarso. Lo chiamavano 'la lavatrice' ma secondo me non riesce a fare il bucato neanche con l… -