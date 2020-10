Totti: 'Spalletti provocava. Il mio domani nella Roma? Non ci penso' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In una delle giornate per lui più difficili, con l'ultimo saluto in forma privata al padre Enzo , Francesco Totti si racconta a Vanity Fair, che gli dedica la copertina in occasione dell'uscita, la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In una delle giornate per lui più difficili, con l'ultimo saluto in forma privata al padre Enzo , Francescosi racconta a Vanity Fair, che gli dedica la copertina in occasione dell'uscita, la ...

GiusCandela : RT @Gazzetta_it: #Totti: “#Spalletti provocava. Il mio domani nella #Roma? Non ci penso” - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: #Totti: «Mai chiesto niente alla #Roma. #Spalletti cercava la provocazione, il pretesto per la rottura» A Vanity Fair: «Camm… - sportli26181512 : Totti: “Spalletti provocava. Papà orgoglioso di me. E sul mio futuro nella Roma...”: Totti: “Spalletti provocava. P… - sportli26181512 : Totti: 'Mai preteso nulla dalla #Roma. Spalletti cercava il litigio': L'ex capitano e dirigente si confessa: 'Per m… - Gazzetta_it : #Totti: “#Spalletti provocava. Il mio domani nella #Roma? Non ci penso” -