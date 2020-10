Totti padre | il messaggio per papà Enzo | ‘Fai buon viaggio’ | FOTO (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti padre, la leggenda della Roma ha perso il papà qualche giorno fa. Ora arriva un lungo, bellissimo messaggio su Instagram. Lutto Francesco Totti padre. Il capitano della Roma per tanti anni, prima di ritirarsi, ha subito un lutto terribile. Ne parla lui stesso adesso, durante un messaggio scritto sul suo profilo ufficiale Instagram. … L'articolo Totti padre il messaggio per papà Enzo ‘Fai buon viaggio’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco, la leggenda della Roma ha perso il papà qualche giorno fa. Ora arriva un lungo, bellissimosu Instagram. Lutto Francesco. Il capitano della Roma per tanti anni, prima di ritirarsi, ha subito un lutto terribile. Ne parla lui stesso adesso, durante unscritto sul suo profilo ufficiale Instagram. … L'articoloilper papà‘Faiviaggio’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

