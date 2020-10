Totti: 'Mai preteso nulla dalla Roma. Spalletti cercava il litigio' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti si racconta senza filtri in un'intervista a Vanity Fair realizzata prima della morte del papà Enzo , e in edicola oggi, a pochi giorni dall'uscita del suo docu-film 'Mi chiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francescosi racconta senza filtri in un'intervista a Vanity Fair realizzata prima della morte del papà Enzo , e in edicola oggi, a pochi giorni dall'uscita del suo docu-film 'Mi chiamo ...

VanityFairIt : In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo nume… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: #Totti: «Mai chiesto niente alla #Roma. #Spalletti cercava la provocazione, il pretesto per la rottura» A Vanity Fair: «Camm… - sportli26181512 : Totti: 'Mai preteso nulla dalla #Roma. Spalletti cercava il litigio': L'ex capitano e dirigente si confessa: 'Per m… - napolista : #Totti: «Mai chiesto niente alla #Roma. #Spalletti cercava la provocazione, il pretesto per la rottura» A Vanity Fa… - Pasqual27977769 : RT @VanityFairIt: In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo numero di… -