Totti | «Mai chiesto niente alla Roma Spalletti cercava la provocazione | il pretesto per la rottura»

A pochi giorni dall'uscita del suo docu-film al cinema, Francesco Totti si racconta a Vanity Fair. Parla di ciò che è importante per lui nella vita e del suo passato alla Roma. In particolare risponde su un punto: è vero che nella Roma era lui a decidere su acquisti, formazioni e allenatori? «Tutte cazzate. Non c'è un solo compagno o allenatore tra i tantissimi che ho conosciuto che possa dirmi in faccia: "Hai deciso, hai chiesto, hai preteso". Camminerò sempre a testa alta perché mi sono allenato sul campo e non ho mai detto "fai giocare questo o fai giocare quello". Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere. È vero, volevo. Volevo giocatori forti come Buffon, Thuram e ...

