Totti, la commovente lettera al papà: "Senza di te non ce l'avrei fatta" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - Questa mattina si sono svolti i funerali di Enzo Totti , il padre della bandiera della Roma. Questo pomeriggio Francesco gli ha dedicato un lungo e commovente messaggio sui social, per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - Questa mattina si sono svolti i funerali di Enzo, il padre della bandiera della Roma. Questo pomeriggio Francesco gli ha dedicato un lungo emessaggio sui social, per ...

TuttoASRoma : TOTTI Tributo al papà in una lettera commovente (SOCIAL) - sportli26181512 : Totti, la commovente lettera al papà: 'Senza di te non ce l'avrei fatta': Un lungo post sui social per salutare Enz… - VoceGiallorossa : Il ricordo commovente di Totti: 'Ciao papà, senza di te non ce l'avrei mai fatta' #AsRoma #Totti - infoitsport : Francesco Totti, il commovente addio a papà Enzo: “Tutto quello che mi hai insegnato, ora lo passerò a - MilanLiveIT : Rivolgiamo le nostre condoglianze a Francesco Totti e a tutta la famiglia ?? -