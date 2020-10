Totti | “Giannini il mio idolo Non ho rimpianti | cammino a testa alta Spalletti? Cercava il litigio”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, pubblicata solo oggi dalla rivista, ma fatta prima della morte del padre Enzo, Francescoha raccontato la sua carriera, la sua storia, tanti aneddoti, tante vicende, svelando come non fosse vero che comandava lui alla Roma e parlando del rapporto con Lucianoe del ritiro. Queste le parole di: “In 30 anni di carriera ho rilasciato poche interviste. Non mi piace parlare e apparire, mi piacciono i fatti. Preferisco stare dietro le quinte, non sono egocentrico. A me piace scherzare, essere ironico e sdrammatizzare, ma dietro una battuta c’è spesso la verità. E la verità certe volte era meglio non esprimerla.Dire quello che sapevo, o che pensavo, avrebbe creato problemi. Avrei fatto solo danni: a me stesso e alla società. Preferivo ...