Tomaso Montanari presenta Eretici in esclusiva su TvLoft | Sepúlveda | Parks | Camus | Malala e van Gogh dal 14 ottobre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Chi è l’eretico? Colui che sceglie. In ogni tempo, non solo in campo religioso, glisono quelli che scelgono con la propria testa, che non si accontentato di quella che tutti dicono essere l’opinione giusta, l’ortodossia. Sovversivi, per alcuni. Modelli di libertà, per altri. Discussi sicuramente da tutti.ne ha scelti dieci per la terza stagione di ‘’, il programma realizzato da Loft produzioni per il sito e la app di(www..it): Luis Sepúlveda, Rosa, AlbertYousafzai e Vincent vanindal 14; Marie Curie, Giuseppe Dossetti, Virginia Woolf, Girolamo ...