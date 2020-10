TikTok ha censurato video a tema lgbt+ in alcuni paesi

Leggi su wired

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)L’anno scorso una ragazza americana, Feroza Aziz, era riuscita ad aggirare la censura di Pechino e pubblicare unsu, nel quale denuncia la repressione della Cina ai danni della minoranza musulmana degli uiguri nella provincia dello Xinjiang, facendo finta di eseguire un tutorial su come piegare le ciglia. Feroza si era dovuta coprire la bocca per evitare che i software di lettura labiale ne comprendessero il contenuto e la censurassero, cosa che poi è avvenuta con contestuale sospensione dell’account. A illustrare casi simili sul social network di proprietà della cinese ByteDance è uno studio dell’Australian Strategic Policy Institute (Aspi), che ha analizzato diverse parole chiave e hashtag su, scoprendo come quelle ...