The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off teen che si poteva (doveva?) evitare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=raobZTVUwC0 Ogni serie-dipendente ha i propri punti deboli: c'è chi non sa resistere alle sitcom sulle famigliole sconclusionate e chi ama la compagnia decennale di procedurali da trecento episodi, chi predilige show declinati nell'horror e chi vuole perdersi in zuccherose storie d'amore. A chi scrive piacciono le storie di zombie e, nonostante i commenti sconfortanti che imperversavano in rete, ha dato una possibilità a The Walking Dead: World Beyond. Ha fatto male. Il secondo spinoff (il primo è Fear of the Walking Dead) della saga postapocalittica tratta dai comics di Robert Kirkman ha da pochissimo esordito con i primi due episodi di una "limited series" da due stagioni su Amazon ...

