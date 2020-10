The Matrix 4: lo stile di Lana Wachowski "cambierà di nuovo l'industria del cinema" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una star di The Matrix ha anticipato la nuova rivoluzione visiva operata dalla regista Lana Wachowski in The Matrix 4; il film è atteso nelle sale a dicembre 2021. Una star di The Matrix 4 anticipa il nuovo cambiamento dell'industria del cinema in arrivo, provocato dall'innovativo stile registico di Lana Wachowski. La rivoluzione di Matrix si potrebbe, dunque, ripetere una volta che il quarto capitolo arriverà nei cinema. Ad anticipare gli sconvolgimenti in arrivo con The Matrix 4 è l'attrice Jessica Henwick in un'intervista a Comicbook: "Ci sono dei momenti sul set in cui io Yahya Abdul-Mateen II ci scambiamo degli sguardi stupiti, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una star di Theha anticipato la nuova rivoluzione visiva operata dalla registain The4; il film è atteso nelle sale a dicembre 2021. Una star di The4 anticipa ilcambiamento dell'delin arrivo, provocato dall'innovativoregistico di. La rivoluzione disi potrebbe, dunque, ripetere una volta che il quarto capitolo arriverà nei. Ad anticipare gli sconvolgimenti in arrivo con The4 è l'attrice Jessica Henwick in un'intervista a Comicbook: "Ci sono dei momenti sul set in cui io Yahya Abdul-Mateen II ci scambiamo degli sguardi stupiti, ...

