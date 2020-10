The Haunting of Bly Manor e Il giro di vite: il romanzo di Henry James che ha ispirato la serie (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La nuova serie Netflix The Haunting of Bly Manor rielabora Il giro di vite di Henry James: un breve romanzo del 1898 che rimane una delle migliori ghost story mai scritte. Il "non detto" costituisce uno degli elementi più suggestivi nell'ambito della suspense e, di conseguenza, all'interno del genere delle ghost story. Il potere evocativo di ciò che non è espresso a chiare lettere, ma viene soltanto ipotizzato, suggerito, fatto oggetto di reticenza, è in grado di stimolare l'immaginazione del lettore o dello spettatore con una forza spesso superiore a quella di un orrore mostrato in primo piano. Una lezione che in pochi hanno saputo mettere in pratica con un'abilità pari a quella con cui, nel 1898, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La nuovaNetflix Theof Blyrielabora Ildidi: un brevedel 1898 che rimane una delle migliori ghost story mai scritte. Il "non detto" costituisce uno degli elementi più suggestivi nell'ambito della suspense e, di conseguenza, all'interno del genere delle ghost story. Il potere evocativo di ciò che non è espresso a chiare lettere, ma viene soltanto ipotizzato, suggerito, fatto oggetto di reticenza, è in grado di stimolare l'immaginazione del lettore o dello spettatore con una forza spesso superiore a quella di un orrore mostrato in primo piano. Una lezione che in pochi hanno saputo mettere in pratica con un'abilità pari a quella con cui, nel 1898, ...

