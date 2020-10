The Boys 3: "quella" scena tra Patriota e Soldier Boy non ci sarà (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una scena particolarmente piccante che nei fumetti vede coinvolti Patriota e Soldier Boy non sarà presente nella terza stagione di The Boys. Lo showrunner Eric Kripke ha anticipato che The Boys 3 non conterrà l'infausta scena tra Soldier Boy e Patriota ben nota ai lettori del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Da qualche settimana i fan hanno appreso dell'ingresso del personaggio di Soldier Boy nella terza stagione di The Boys. A interpretarlo sarà la star di Supernatural Jensen Ackles che si calerà nei panni dell'originale supereroe della Vought che sogna di unirsi ai Sette. Tale è il suo desiderio di entrare nel team che, nei fumetti fa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unaparticolarmente piccante che nei fumetti vede coinvoltiBoy non; presente nella terza stagione di The. Lo showrunner Eric Kripke ha anticipato che The3 non conterrà l'infaustatraBoy eben nota ai lettori del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Da qualche settimana i fan hanno appreso dell'ingresso del personaggio diBoy nella terza stagione di The. A interpretarlo; la star di Supernatural Jensen Ackles che si calerà nei panni dell'originale supereroe della Vought che sogna di unirsi ai Sette. Tale è il suo desiderio di entrare nel team che, nei fumetti fa ...

