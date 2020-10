The Batman: il Pinguino di Colin Farrell nelle nuove foto dal set (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrell al centro delle foto dal set inglese di The Batman, nuovo sguardo ravvicinato al celebre villain. Diamo uno sguardo dettagliato al look di Colin Farrell, irriconoscibile nei panni di Oswald Cobblepot, alias Pinguino, nelle nuove foto dal set inglese di The Batman. Le nuove foto dal set del film di Matt Reeves mostrando in dettagli il pesante trucco prostetico che trasforma Colin Farrell in Oswald Cobblepot, o meglio nel Pinguino, uno dei criminali più pericolosi di Gotham City. La scena le cui foto circolano in rete da giorni è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'irriconoscibiledial centro delledal set inglese di The, nuovo sguardo ravvicinato al celebre villain. Diamo uno sguardo dettagliato al look di, irriconoscibile nei panni di Oswald Cobblepot, aliasdal set inglese di The. Ledal set del film di Matt Reeves mostrando in dettagli il pesante trucco prostetico che trasformain Oswald Cobblepot, o meglio nel, uno dei criminali più pericolosi di Gotham City. La scena le cuicircolano in rete da giorni è ...

lapacechenonho_ : RT @LadyLokiEvans: New pics from the Batman set Robert Pattinson con costume e vestaglia. Adoro ?? - DebbyR96 : RT @LadyLokiEvans: New pics from the Batman set Robert Pattinson con costume e vestaglia. Adoro ?? - mary_ravenclaw : RT @LadyLokiEvans: New pics from the Batman set Robert Pattinson con costume e vestaglia. Adoro ?? - Stay_Nerd : The Batman: nuove foto dal set di Bruce Wayne, Catwoman e Pinguino - v_mermaid91 : RT @SkyTG24: The Batman, foto dal set del film con Robert Pattinson -