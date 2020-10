Thailandia | caos a Bangkok | botte da orbi tra lealisti e anti-governativi Video

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – E’ il “Paese del sorriso” ma può trasformarsi pure in quello dei calci, come del resto le arti marziali locali insegnano. A ben vedere, come storia recente insegna, è piuttosto difficile che le proteste di piazza insi rivelino paciose e composte. Anche stavolta la manifestazione contro il governo andata in scena questa mattina asi è trasformata quasi subito in uno scontro totale tra “” e “riformisti”. E’ improprio definire altrimenti i due schieramenti, perché non c’è realmente un ampio fronte “repubblicano” che si sta scagliando contro la monarchia come riportato da molti media. Ma dopo che ieri la polizia ha arrestato 21 attivisti durante una protesta preparatoria della grande ...

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Impressionanti scontri nella capitale thailandese - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: Impressionanti scontri nella capitale thailandese - IlPrimatoN : Impressionanti scontri nella capitale thailandese -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia caos

Il Primato Nazionale

Incursioni aeree - Nel corso del 2020 l'aeronautica militare taiwanese si è attivata 4132 volte, in aumento del 129 per cento rispetto a tutto il 2019. La quasi totalità delle volte per intercettare v ...Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In the mood for East, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo di Last life in the universe di Pen-Ek Ratanaruang.