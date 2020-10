Tg Riabilitazione | edizione del 14 ottobre 2020

Agenzia_Dire : Torna fino all’11 ottobre la Giornata Nazionale promossa dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Tg R… -

Ultime Notizie dalla rete : Riabilitazione edizione

Dire

Garantire un adeguato percorso di riabilitazione a chi non vede e non sente attraverso il completamento e l'allestimento di unico edificio in cui verranno accorpate tutte le strutture ...Fame d'amore 2 Francesca Fialdini torna con la nuova edizione del programma dedicato in particolare all'obesità, vera malattia invalidante ...