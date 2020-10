Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 ottobre 2020 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torna a far paura il coronavirus. Secondo i dati della Protezione civile, nell’arco di una settimana i nuovi contagi sono aumentati del 104%, passando da circa 17mila ad oltre 35mila nuovi infettati. Per il microbiologo Andrea Crisanti, a questo punto e’ possibile un lockdown a Natale. Bisogna bloccare la trasmissione del virus sul territorio, per evitare che tra 15 giorni si discuta di 10mila casi quotidiani, osserva Crisanti intervistato a Rainews. Anche Papa Francesco raccomanda prudenza nei comportamenti. Il pontefice ha chiesto scusa ai fedeli, salutati solo a distanza. Bergoglio ha raccomandato di seguire le prescrizioni delle autorita’, perche’ questo aiutera’ a mettere fine alla pandemia.MANOVRA, IPOTESI BLOCCO LICENZIAMENTI Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Torna a far paura il coronavirus. Secondo i dati della Protezione civile, nell’arco di una settimana i nuovi contagi sono aumentati del 104%, passando da circa 17mila ad oltre 35mila nuovi infettati. Per il microbiologo Andrea Crisanti, a questo punto e’ possibile un lockdown a Natale. Bisogna bloccare la trasmissione del virus sul territorio, per evitare che tra 15 giorni si discuta di 10mila casi quotidiani, osserva Crisanti intervistato a Rainews. Anche Papa Francesco raccomanda prudenza nei comportamenti. Il pontefice ha chiesto scusa ai fedeli, salutati solo a distanza. Bergoglio ha raccomandato di seguire le prescrizioni delle autorita’, perche’ questo aiutera’ a mettere fine alla pandemia.MANOVRA, IPOTESI BLOCCO LICENZIAMENTI

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 ottobre 2020 - DIRE.it Dire Lega, il senatore Claudio Barbaro passa al Gruppo Misto

Il senatore, eletto in Campania, fa riferimento a disaccordi con il partito di Salvini su temi dell'associazionismo ...

Grecia: PM chiede il carcere per i leader di Alba Dorata

Il processo di Alba Dorata è considerato uno dei più importanti nella storia politica della Grecia per clamore mediatico ... occupava quindi le sue poltrone all’interno del parlamento greco, padre di ...

