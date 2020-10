Terni, ragazza morta per overdose, il fidanzato: “Le ho iniettato l’eroina. Venti euro di droga a metà, ma io sono vivo e lei no” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ragazza morta per overdose, il fidanzato: “Le ho iniettato l’eroina” “È vero, sono stato io a iniettarle l’eroina”: Francesco Gnucci, il fidanzato della ragazza morta per overdose in provincia di Terni, ammette di aver dato la sostanza stupefacente alla giovane, ma si difende dalle accuse e racconta le ultime ore di vita di Maria Chiara Previtali. Francesco Gnucci, 21 anni, è ora indagato per omicidio preterintenzionale: secondo gli inquirenti avrebbe somministrato alla sua fidanzata la dose letale di eroina, ritardando l’arrivo dei soccorsi una volta che la giovane si è sentita male nell’appartamento di Amelia, in provincia di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020)per, il: “Le hol’eroina” “È vero,stato io a iniettarle l’eroina”: Francesco Gnucci, ildellaperin provincia di, ammette di aver dato la sostanza stupefacente alla giovane, ma si difende dalle accuse e racconta le ultime ore di vita di Maria Chiara Previtali. Francesco Gnucci, 21 anni, è ora indagato per omicidio preterintenzionale: secondo gli inquirenti avrebbe somministrato alla sua fidanzata la dose letale di eroina, ritardando l’arrivo dei soccorsi una volta che la giovane si è sentita male nell’appartamento di Amelia, in provincia di ...

