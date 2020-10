Terna | Donnarumma | Linea Capri-Sorrento è passo avanti

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ott. (Adnkronos) - Quello di oggi, con l'inaugurazione dellaelettrica; "assolutamente un. Si tratta di un anello che garantisce sicurezza per il doppio collegamento. E' anche una garanzia di rete anche per la stessa penisola Sorrentina, perché viene raddoppiata l'alimentazione". Così all'Adnkronos, l'ad di, Stefano, a margine dell'evento di inaugurazione dellaalla presenza del premier Giuseppe Conte. La, che va ad affiancare quella del 2017 da Torre Annunziata completando l'anello di collegamento all'isola, fa parte di "un investimento da 150 milioni, 20 dei quali impiegati nella stazione di trasformazione" ...

Terna, infine, in collaborazione con la direzione del Polo ... "L'opera che inauguriamo oggi - ha commentato l'ad Donnarumma - ha una rilevanza storica in quanto rende più sicura da un punto di vista ..."I nostri investimenti - ha detto l'ad di Terna, Stefano Donnarumma - per rendere il sistema ancora più affidabile, efficiente e green, possono concretamente contribuire alla ripresa economica del ...