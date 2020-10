Terna, Donnarumma: "Investimenti fino a 15 mld per accompagnare transizione energetica" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Capri, 14 ott. (Adnkronos) - Terna "è attore, ma più regista, nella transizione energetica" dell'Italia e "nei prossimi anni spenderemo tra i 14 e i 15 miliardi per accompagnare" il processo. Lo ha detto l'ad di Terna, Stefano Donnarumma, nel suo intervento all'inaugurazione della nuova linea Capri-Sorrento. Saranno Investimenti, ha aggiunto, destinati "a opere infrastrutturali per consentire di portare l'energia da dove si produce a dove si consuma. Al centro sud verranno sviluppati importanti centri per la produzione". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Capri, 14 ott. (Adnkronos) -"è attore, ma più regista, nella" dell'Italia e "nei prossimi anni spenderemo tra i 14 e i 15 miliardi per" il processo. Lo ha detto l'ad di, Stefano, nel suo intervento all'inaugurazione della nuova linea Capri-Sorrento. Saranno, ha aggiunto, destinati "a opere infrastrutturali per consentire di portare l'energia da dove si produce a dove si consuma. Al centro sud verranno sviluppati importanti centri per la produzione".

Roma, 14 ott 17:46 - (Agenzia Nova) - È stata inaugurata oggi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, delle autorità locali e dell'amministratore delegato di Terna, Stefano ...

