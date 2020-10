Terapie intensive, numeri in aumento: chi è pronto per la seconda ondata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono in aumento i casi di contagio da Covid in Italia, 5.901 quelli registrato martedì 13 ottobre, sono cresciute le vittime, 41 in un giorno, e soprattutto sono aumentati i posti occupati in terapia intensiva. È questo il dato che fa temere di più per la tenuta delle strutture sanitarie italiane. In 24 ore ci sono stati 62 pazienti in più nelle terapie intensive per un totale di 514, contro i 452 di lunedì 12 (a marzo si era arrivati a 4000). È stata superata anche la soglia dei 5mila ricoverati nei reparti ordinari. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono in aumento i casi di contagio da Covid in Italia, 5.901 quelli registrato martedì 13 ottobre, sono cresciute le vittime, 41 in un giorno, e soprattutto sono aumentati i posti occupati in terapia intensiva. È questo il dato che fa temere di più per la tenuta delle strutture sanitarie italiane. In 24 ore ci sono stati 62 pazienti in più nelle terapie intensive per un totale di 514, contro i 452 di lunedì 12 (a marzo si era arrivati a 4000). È stata superata anche la soglia dei 5mila ricoverati nei reparti ordinari.

