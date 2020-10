Tentativo di furto alla ‘Torre’: forzano la porta d’ingresso ma scatta l’allarme (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tentativo di furto nella serata di ieri alle 23:00, circa all’Istituto Comprensivo ‘Federico Torre’. Ignoti hanno tentato di forzare la porta d’ingresso dell’Istituto per entrare nella scuola ma è scattato il sistema d’allarme facendo intervenire prima il personale di sorveglianza e poi i Carabinieri di Benevento. Dopo un primo sopralluogo nulla sembra sia stato rubato. L'articolo Tentativo di furto alla ‘Torre’: forzano la porta d’ingresso ma scatta l’allarme proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –dinella serata di ieri alle 23:00, circa all’Istituto Comprensivo ‘Federico Torre’. Ignoti hanno tentato di forzare lad’ingresso dell’Istituto per entrare nella scuola ma èto il sistema d’rme facendo intervenire prima il personale di sorveglianza e poi i Carabinieri di Benevento. Dopo un primo sopralluogo nulla sembra sia stato rubato. L'articolodi‘Torre’:lad’ingresso mal’rme proviene da Anteprima24.it.

Ha simulato il furto della sua auto, con tanto di denuncia al commissariato ... non ha potuto far altro che confessare il suo tentativo maldestro di truffare l’assicurazione.

Il giudice ha applicato la misura cautelare dellobbligo di firma alla polizia tutti i giorni. La bicicletta, danneggiata dall’azione del nordafricano, è stata sequestrata. Nella scorsa nottata, intorn ...

