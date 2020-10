Tennis, Fabio Fognini positivo al Covid: salterà il Sardegna Open a Cagliari (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tennis: anche Fabio Fognini è risultato positivo al tampone. Si tratta dell’ennesimo caso di Coronavirus che colpisce il mondo dello sport Mondo dello sport che non trova pace in quest’emergenza Coronavirus che non sta risparmiando nemmeno gli atleti. Colpito anche il Tennis azzurro, con la positività al tampone di Fabio Fognini. L’atleta ha scoperto la … L'articolo Tennis, Fabio Fognini positivo al Covid: salterà il Sardegna Open a Cagliari proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 14 ottobre 2020): ancheè risultatoal tampone. Si tratta dell’ennesimo caso di Coronavirus che colpisce il mondo dello sport Mondo dello sport che non trova pace in quest’emergenza Coronavirus che non sta risparmiando nemmeno gli atleti. Colpito anche ilazzurro, con la positività al tampone di. L’atleta ha scoperto la … L'articoloal: salterà ilproviene da leggilo.org.

