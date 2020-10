Temptation Island | anticipazioni stasera 14 ottobre | falò in vista?

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cosa ci riserva la puntata di questa sera, mercoledì 142020, del viaggio nei sentimenti diè arrivato alle battute finali. Il viaggio nei sentimenti prodotto dalla Fascino pgt, casa di produzione di Maria De Filippi, e condotto da Alessia Marcuzzi volge al termine. Siamo infatti ormai giunti agli sgoccioli e le ultime coppie in gara devono fare i conti con i loroArticolo completo:14, falò in? dal blog SoloDonna

VioliAndre : RT @Dlavolo: - Hai un sogno nel cassetto? + Certo! - E qual è? + Il mio più grande sogno nel cassetto è partecipare al Grande Fratello oppu… - SMSNEWSOFFICIAL : Mercoledì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Temptation Island”, il docu-reality condot… - tvblogit : Temptation Island 8: le anticipazioni della quinta puntata, in onda dalle ore 21:45 - LordKobe : RT @Dlavolo: - Hai un sogno nel cassetto? + Certo! - E qual è? + Il mio più grande sogno nel cassetto è partecipare al Grande Fratello oppu… - tamargott : RT @Dlavolo: - Hai un sogno nel cassetto? + Certo! - E qual è? + Il mio più grande sogno nel cassetto è partecipare al Grande Fratello oppu… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

"Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo". Oggi, mercoledì 14 ottobre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island con al timone la conduttrice romana.L'ex Miss Italia mostra l'anello che il dirigente sportivo le ha regalato per il suo 43mo compleanno. E vola felice verso il suo secondo sì ...