Teatro Tram | dal 16 al 25 ottobre in scena ‘Primo sangue’ | storia di sport | famiglia e sfide irrisolte

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) NAPOLI – La stagione 2020/2021 del Teatro Tram di Napoli riparte, dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus, con lo spettacolo di Mirko Di Martino ‘Primo Sangue’ in scena dal 16 al 25 ottobre.Come già annunciato, i posti disponibili per assistere agli spettacoli sono stati dimezzati per consentire il distanziamento sociale: trenta gli spettatori che ogni sera potranno calarsi nella storia di sport, famiglia e sfide irrisolte con cui il regista e direttore artistico del Tram Mirko Di Martino ha deciso di debuttare, con il dichiarato intento di “provare a resistere” nonostante “le istituzioni siano assenti” ma contando sul “calore della nostra comunità” di appassionati e amanti della cultura.

la_dolly08 : @inthemoodfortw Bello..adoro il tram. Qui è Via Legnano, verso Lanza M2 (Teatro Strehler) #Milano ?? Grazie. - TramTeatro : Video appena pubblicato @ TRAM Teatro - CorrNazionale : Torna il Teatro Tram di Napoli con spettacoli innovativi e posti dimezzati: la stagione riparte venerdì 16 ottobre… - TramTeatro : Video appena pubblicato @ TRAM Teatro - Napoliflash24 : Al via la stagione del Teatro Tram con uno spettacolo del direttore artistico Mirko Di Martino -… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Tram

Dire

NAPOLI – Riprende, con grande coraggio, la programmazione del Teatro Tram di Napoli: dal 16 al 25 ottobre nella sala di via Port’Alba, che per la quinta stagione apre a capienza ridotta per rispondere ...Una panoramica di tutte le principali iniziative e manifestazioni che si terranno questo fine settimana, non solo nella città del Santo ma anche nei diversi comuni del Padovano ...