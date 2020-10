Taylor Townsend aspetta un bambino | ecco il suo annuncio sui social

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)stando un: l’ha annunciato lei stessa suinetwork: “La vita ha un buffo modo di posizionarti esattamente dove dovresti stare. Non vedo l’ora di iniziare il viaggio della maternità!”, ha affermato la classe ’96, che dovrebbe diventare madre nel marzo 2021. Insieme alla didascalia un video nel quale la tennista ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera. Di seguito le parole in esso contenute: “A quattro anni mi hanno detto che non ce l’avrei mai fatta e che avrei dovuto mollare. … A quindici anni non pensavo di essere abbastanza brava, ma ho provato che mi sbagliavo vincendo gli Australian Open Junior in singolare e in doppio. Ho continuato a lottare, ho continuato a ...