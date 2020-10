Tamara Ecclestone, furto milionario della “banda dell’oro” nella sua villa. L’imputato: “Ho fatto da palo per 30 mila euro” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un furto milionario, con un bottino che si aggira intorno ai 50milioni di dollari, messo a segno con un copione degno di un film. È quanto ha fatto lo scorso dicembre la cosiddetta “banda dell’oro” nella villa di Tamara Ecclestone, la figlia dell’ex boss della Formula 1, a Londra. Dopo mesi di indagini, la squadra mobile della Polizia è riuscita a individuare tutti i componenti della banda tranne i due capi, entrambi latitanti. Come riferisce il Corriere della Sera, nella capitale britannica sono stati catturati Maria Mester e il figlio Emil, 47 e 26 anni, romeni, la prima gravitante sul campo rom di via Monte Bisbino a milano e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un, con un bottino che si aggira intorno ai 50milioni di dollari, messo a segno con un copione degno di un film. È quanto halo scorso dicembre la cosiddetta “banda dell’oro”di, la figlia dell’ex bossFormula 1, a Londra. Dopo mesi di indagini, la squadra mobilePolizia è riuscita a individuare tutti i componentibanda tranne i due capi, entrambi latitanti. Come riferisce il CorriereSera,capitale britannica sono stati catturati Maria Mester e il figlio Emil, 47 e 26 anni, romeni, la prima gravitante sul campo rom di via Monte Bisbino ano e il ...

clikservernet : Tamara Ecclestone, furto milionario della “banda dell’oro” nella sua villa. L’imputato: “Ho fatto da palo per 30 mi… - Noovyis : (Tamara Ecclestone, furto milionario della “banda dell’oro” nella sua villa. L’imputato: “Ho fatto da palo per 30 m… - Notiziedi_it : Tamara Ecclestone, furto milionario nella sua villa. L’imputato: «Ho fatto da palo per 30 mila euro» - MilanoSpia : Tamara Ecclestone, furto milionario nella sua villa. L’imputato: «Ho fatto da palo per 30 mila euro»… - Italia_Notizie : Tamara Ecclestone, furto milionario nella sua villa: «Ho fatto da palo per 30 mila euro» -

Ultime Notizie dalla rete : Tamara Ecclestone Tamara Ecclestone, furto nella sua villa: «Ho fatto da palo per 30 mila euro» Corriere della Sera Furto milionario in villa Ecclestone: la rivelazione del 'palo'

È ancora caccia alla “banda d’oro“, che ha compiuto uno dei furti più celebri degli ultimi anni, a casa di Tamara Ecclestone, modella e ...

Tamara Ecclestone, furto milionario nella sua villa. L’imputato: «Ho fatto da palo per 30 mila euro»

Presi a Londra, il luogo del colpo, nella casa di Tamara Ecclestone, la figlia dell’ex boss della Formula 1, sia Maria Mester che il figlio Emil, 47 e 26 anni, romeni, la prima gravitante sul campo ...

È ancora caccia alla “banda d’oro“, che ha compiuto uno dei furti più celebri degli ultimi anni, a casa di Tamara Ecclestone, modella e ...Presi a Londra, il luogo del colpo, nella casa di Tamara Ecclestone, la figlia dell’ex boss della Formula 1, sia Maria Mester che il figlio Emil, 47 e 26 anni, romeni, la prima gravitante sul campo ...