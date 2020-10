Sudamerica: il Brasile supera il Perù, pareggio tra Cile e Colombia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Brasile rimane a punteggio pieno dopo due giornate delle qualificazioni ai Mondiali 2022, battendo il Perù per 4-2. La selezione verdeoro, non parte benissimo, subendo il gol di André Carrillo dopo pochi minuti di gioco, ma agguanta il pareggio con Neymar su calcio di rigore. A inizio ripresa Perù ancora avanti con Renato Tapia, a cui risponde Richarlison cinque minuti dopo. A decidere la sfida è ancora Neymar, che mette a segno altre due reti per la tripletta personale. Nel finale espulsi prima Zambrano e poi Caceda nel Perù, il quale rimane così fermo a un punto in classifica. Finisce invece in pareggio per 2-2 la sfida tra Cile e Colombia. I due interisti Arturo Vidal (su rigore) e Alexis Sanchez ribaltano l’iniziale vantaggio di Jefferson Lerma, ma ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilrimane a punteggio pieno dopo due giornate delle qualificazioni ai Mondiali 2022, battendo il Perù per 4-2. La selezione verdeoro, non parte benissimo, subendo il gol di André Carrillo dopo pochi minuti di gioco, ma agguanta ilcon Neymar su calcio di rigore. A inizio ripresa Perù ancora avanti con Renato Tapia, a cui risponde Richarlison cinque minuti dopo. A decidere la sfida è ancora Neymar, che mette a segno altre due reti per la tripletta personale. Nel finale espulsi prima Zambrano e poi Caceda nel Perù, il quale rimane così fermo a un punto in classifica. Finisce invece inper 2-2 la sfida tra. I due interisti Arturo Vidal (su rigore) e Alexis Sanchez ribaltano l’iniziale vantaggio di Jefferson Lerma, ma ...

