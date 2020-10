Successo per l’iniziativa “Domenica di carta” all’Archivio di Stato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La segretaria generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro plaude all’ottimo lavoro svolto dai lavoratori dell’archivio di Stato di Trapani in occasione dell’iniziativa “Domenica di carta” promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Si tratta di un’iniziativa, organizzata dall’Archivio di Stato di Trapani in collaborazione con l’Archivio storico della Diocesi... L'articolo Successo per l’iniziativa “Domenica di carta” all’Archivio di Stato puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La segretaria generale Uilpa Trapani Gioacchina Catanzaro plaude all’ottimo lavoro svolto dai lavoratori dell’archivio didi Trapani in occasione dell’iniziativa “Domenica di carta” promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Si tratta di un’iniziativa, organizzata dall’Archivio didi Trapani in collaborazione con l’Archivio storico della Diocesi... L'articoloper l’iniziativa “Domenica di carta” all’Archivio dipuoi vederlo su: Tvio Trapani.

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - DarioNardella : Che onore avere in città @PlacidoDomingo, al @maggiomusicale per il #Nabucco che è stato un successo strepitoso. M… - carmeloabbate : Chiara Ferragni è giovane, è bella, è donna, è brava, si fa un gran mazzo e ha il successo che si merita. È troppo,… - itsmc17 : RT @CABRERA78s: “per la nostra salute mentale è bene non usare il telefono appena ci svegliamo” io appena sveglia mentre rispondo a tutti… - chil8Giacomo : RT @Pgreco_: Il #MES serve a questo. A trasferire i crediti inesigibili dalle banche agli stati, cioè a noi. È già successo quando 'Monti h… -

Ultime Notizie dalla rete : Successo per Successo per la prima edizione della “MappaLonga” SullaScia.net Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Il portavoce delle procure – come lo ha definito Giuliano Ferrara –, che ha fondato il suo successo su intercettazioni, rivelazioni segrete, confidenze con i magistrati, mostra dunque insofferenza per ...

Ginnastica ritmica, la Polimnia Romana conquista l’accesso alla fase finale del campionato di Serie A2 a Torino

ROMA – Nuovo successo per la Polimnia Ritmica Romana. Nella terza prova del Campionato Nazionale di serie A, che si è tenuta nei giorni scorsi a Desio, le migliori 24 società d’Italia hanno dato vita ...

Il portavoce delle procure – come lo ha definito Giuliano Ferrara –, che ha fondato il suo successo su intercettazioni, rivelazioni segrete, confidenze con i magistrati, mostra dunque insofferenza per ...ROMA – Nuovo successo per la Polimnia Ritmica Romana. Nella terza prova del Campionato Nazionale di serie A, che si è tenuta nei giorni scorsi a Desio, le migliori 24 società d’Italia hanno dato vita ...