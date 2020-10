‘Su Immuni boicottaggio politico spudorato e irresponsabile. Anche la Rai poteva fare di più’. L’accusa del sottosegretario alla Salute Zampa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo visto leader e presidenti di regioni governate dal centrodestra remare sistematicamente contro, facendo di Immuni uno strumento di battaglia politica e non un servizio di prevenzione che è poi una prestazione sanitaria. Sulla pelle della gente capisce? Questo è lo scandalo!”. Dalla sua postazione al Ministero guarda i numeri di Immuni con un mix di preoccupazione, rabbia e speranza. Bastano due domande, e il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa è un fiume in piena. Ha vissuto dall’interno la gestazione dell’App e le resistenze che ne sono seguite. Parla apertamente di un “delitto politico”, chiama in causa leader del centrodestra, governatori Anche di sinistra e pure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Abbiamo visto leader e presidenti di regioni governate dal centrodestra remare sistematicamente contro, facendo diuno strumento di battaglia politica e non un servizio di prevenzione che è poi una prestazione sanitaria. Sulla pelle della gente capisce? Questo è lo scandalo!”. Dsua postazione al Ministero guarda i numeri dicon un mix di preoccupazione, rabbia e speranza. Bastano due domande, e ilSandraè un fiume in piena. Ha vissuto dall’interno la gestazione dell’App e le resistenze che ne sono seguite. Parla apertamente di un “delitto”, chiama in causa leader del centrodestra, governatoridi sinistra e pure ...

fattoquotidiano : Toninelli sbotta contro Salvini: “Dice agli italiani di non scaricare Immuni per il tracciamento dati e poi carica… - disinformatico : Perché Immuni, Swisscovid e le altre app anti-coronavirus chiedono di attivare la localizzazione su Android? La ris… - disinformatico : Una volta per tutte: Perché Immuni, Swisscovid e le altre app anti-coronavirus chiedono di attivare il GPS su Andro… - KiriBiri1 : RT @fattoquotidiano: ‘Su Immuni boicottaggio politico spudorato e irresponsabile. Anche la Rai poteva fare di più’. L’accusa del sottosegre… - siwel44it : RT @fattoquotidiano: ‘Su Immuni boicottaggio politico spudorato e irresponsabile. Anche la Rai poteva fare di più’. L’accusa del sottosegre… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Su Immuni Metà delle organizzazioni industriali in Europa crede che l'IoT trasformerà l'Industrial CyberSecurity Fortune Italia