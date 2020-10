Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Chiara Ferragni mi scusi per essermi dimenticata del suo impegno durante il lockdown. Da ieri io vittima di bullismo social, Fedez ci aiuti” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ieri Fedez ha commentato l’intervento di Eleonora Daniele durante la puntata di lunedì di “Storie Italiane”, un intervento in cui la conduttrice, parlando di Chiara Ferragni, ha detto: “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi, oggi?”. Il rapper su Instagram ha elencato tutte le attività che la moglie ha fatto durante il lockdown dalla raccolta fondi per le nuove terapie intensive al rilancio del turismo con una serie di attività per le quali le è stato consegnato il Leone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha commentato l’intervento dila puntata di lunedì di “”, un intervento in cui la conduttrice, parlando di Chiara, ha detto: “Ma una così seguita dai ragazzi, dai giovani, sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, non dovrebbe avere una responsabilitàe verso i ragazzi, oggi?”. Il rapper su Instagram ha elencato tutte le attività che la moglie ha fattoildalla raccolta fondi per le nuove terapie intensive al rilancio del turismo con una serie di attività per le quali le è stato consegnato il Leone ...

