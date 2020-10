Stefania Orlando si apre al GF Vip e racconta del suo grande dolore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La showgirl sempre ironica adesso sta mostrando al GF il suo lato sensibile Il rapporto tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sta crescendo. Le due sembrano capirsi. Infatti stamattina Stefania ha raccontato a Maria Teresa di un suo grande dolore. Le due donne si sono lasciate andare in racconti intimi sulle proprie paure e sofferenze. Così Stefania Orlando racconta alla Ruta di quando è andata via di casa e della convivenza con la sua migliore amica con la quale ha vissuto sino al 2006, sino a quando la sua amica si è ammalata e non ce l’ha fatta. Il racconto di Stefania Orlando View this post on Instagram Le brutte parole di Dayane, il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La showgirl sempre ironica adesso sta mostrando al GF il suo lato sensibile Il rapporto trae Maria Teresa Ruta sta crescendo. Le due sembrano capirsi. Infatti stamattinahato a Maria Teresa di un suo. Le due donne si sono lasciate andare in racconti intimi sulle proprie paure e sofferenze. Cosìalla Ruta di quando è andata via di casa e della convivenza con la sua migliore amica con la quale ha vissuto sino al 2006, sino a quando la sua amica si è ammalata e non ce l’ha fatta. Il racconto diView this post on Instagram Le brutte parole di Dayane, il ...

blujasmine3 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “andiamo a mangiare dai Tommaso, forza! Andiamo amore su, forza! No, non fare così Tommaso.” #GFVIP https… - la_nagli : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “andiamo a mangiare dai Tommaso, forza! Andiamo amore su, forza! No, non fare così Tommaso.” #GFVIP https… - insomnianoctis : A chi devo chiedere per avere Stefania Orlando nella mia vita #GFVIP - Macarena837 : RT @SpringFlower_V: MA QUANTO È PREZIOSA STEFANIA ORLANDO??? ?? #GFVIP - saramiglio : RT @stetuttamatta: 'Ti devi far scivolare un po' di cose addosso, amore!' 'Cazzuto, amore!' Cit. Stefania Orlando. Sapete chi salvare #gfv… -