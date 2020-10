Stazione di Caserta, fermati corrieri indiani con 30 chili di marjiuana nel trolley (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Polizia di Stato ha sequestrato alla Stazione ferroviaria di Caserta 29 chili di marijuana trasportati in due trolley da corrieri di nazionalità indiana, di 30 e 33 anni, che sono stati arrestati. E’ stato il personale della Polizia Ferroviaria di Caserta a notare i due indiani su un regionale diretto a Vairano; la coppia di stranieri è scesa alla Stazione di Santa Maria Capua Vetere con due trolley, che erano in quel momento vuoti. Dopo qualche ora, i due indiani sono stati notati mentre salivano su un convoglio diretto a Caserta trasportando con difficoltà le due medesime valige; a questo punto gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Polizia di Stato ha sequestrato allaferroviaria di29di marijuana trasportati in duedadi nazionalità indiana, di 30 e 33 anni, che sono stati arrestati. E’ stato il personale della Polizia Ferroviaria dia notare i duesu un regionale diretto a Vairano; la coppia di stranieri è scesa alladi Santa Maria Capua Vetere con due, che erano in quel momento vuoti. Dopo qualche ora, i duesono stati notati mentre salivano su un convoglio diretto atrasportando con difficoltà le due medesime valige; a questo punto gli ...

casertafocus : TRAFFICO DI DROGA – Scendono dal treno a Santa Maria per fare il pieno di droga, bloccati alla stazione di Caserta… - cronacacaserta : Beccati in stazione con quasi 30 kg di droga: arrestati dalla Polizia - ascea : RT @reggiadicaserta: #ReggiaExpress ?? | Il 18 ottobre riparte il treno storico da Napoli a Caserta per visitare a prezzo speciale la Reggia… - CittadinidiTwtt : RT @reggiadicaserta: #ReggiaExpress ?? | Il 18 ottobre riparte il treno storico da Napoli a Caserta per visitare a prezzo speciale la Reggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Caserta La stazione ferroviaria di Caserta: come la vorrebbero i casertani, tra negozi, piazzale bus e interramento | CasertaWeb TRAFFICO DI DROGA – Scendono dal treno a Santa Maria per fare il pieno di droga, bloccati alla stazione di Caserta con 29 di marijuana

18:05:02 La Polizia di Stato nella giornata odierna ha tratto in arresto due corrieri della droga e ha sequestrato 29 kg di marijuana nell’area della stazione ferroviaria di Caserta. Il personale dell ...

Beccati in stazione con quasi 30 kg di droga: arrestati dalla Polizia

S. Maria Capua Vetere - La Polizia di Stato nella giornata odierna ha tratto in arresto due corrieri della droga e ha sequestrato 29 kg di marijuana ...

18:05:02 La Polizia di Stato nella giornata odierna ha tratto in arresto due corrieri della droga e ha sequestrato 29 kg di marijuana nell’area della stazione ferroviaria di Caserta. Il personale dell ...S. Maria Capua Vetere - La Polizia di Stato nella giornata odierna ha tratto in arresto due corrieri della droga e ha sequestrato 29 kg di marijuana ...