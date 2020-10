Stara Diabete Italia | ' Recuperare pazienti che non si sono curati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Il bisogno del paziente diabetico oggi è soprattutto quello di essere una persona, prima di essere un paziente. Ha bisogno quindi di trovare un percorso adeguato e strutturato di accesso alle cure e di avere la consapevolezza della gravità di questa malattia”. Lo ha detto Rita Lidiadel Comitatoe referente del progetto 'La Settimana del'. "Settimane come questa ci aiutano molto perché accendiamo l'attenzione su questa malattia, senza colpevolizzare il paziente ma dando la possibilità di entrare in un circuito di cura corretto e personalizzato. Abbiamo bisogno soprattutto - sottolinea - diquelle persone che non sicurate in questo periodo e che non intendono curarsi ...